СБУ викрила двох мешканок Львівщини, які пропагували "русский мир" у соцмережах

Спецслужба викрила на Львівщині двох поплічниць ворога, які брали активну участь в деструктивних інформаційних кампаніях РФ проти України.

Про це повідомляє СБУ у Львівській області, як інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після повномасштабного вторгнення, використовуючи акаунти у соцмережах зловмисниці активізували російську пропаганду. Для масового поширення кремлівських наративів серед українців, вони "розганяли" заклики на підтримку ворожих військ, виправдовували злочини окупантів та заперечували збройну агресію.

У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що одна з жінок підтримує тісні зв’язки з родичами з РФ, які брали участь у збройній агресії проти України та становлять загрозу національній безпеці.

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Наразі фігуранткам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечування збройної агресії Російської Федерації проти Україні, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України.

Тривають слідчі дії.