Під Куп’янськом вбито та поранено понад 100 окупантів, у Херсоні - більш як 30 та 3 танки, на Антонівському мосту - ЗРК та 6 вантажівок, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо втрат російських окупантів протягом 5 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу.
Зазначається, що "за уточненими даними підтверджено втрати ворога. В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини. В місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника; а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога".