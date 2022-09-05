"Ї" - їб#ш русню: активісти руху спротиву малюють українську літеру в тимчасово окупованому Маріуполі
Про це йдеться у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.
Вранці 5 вересня у телеграм-каналі рух спротиву Маріуполя закликав українців у місті долучатися до такого протесту та малювати в різних локаціях українську літеру "Ї", яку обрав своїм символом.
"Настав час піднімати голову! Русня має твердо знати – вони на чужій землі. Ми їх не кликали. Їм немає місця у нашому Маріуполі! На знак протесту – "Ї" на всіх площах міста. У парку, у скверах, на стовпах, парканах. Ручкою, крейдою, маркером. "Ї" - як знак незалежності України. "Ї" - як знак опору. "Ї" - їб#ш русню. "Рабів до раю не пускають". Ми – не раби", – зазначили учасники руху спротиву.
Одним із перших місць, де зобразили "літеру спротиву" став центр міста: тут "Ї" з'явилася на тротуарній плитці неподалік пам'ятника Тарасові Шевченку.