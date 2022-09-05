Антикорупційний суд конфіскував 3,3 млн грн в експосадовця Нацполіції, - САП
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"5 вересня 2022 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими понад 3 млн грн активів, що належать колишньому заступнику начальника Департаменту Національної поліції України", - йдеться у повідомленні.
За фактом декларування недостовірної інформації, було встановлено, що вищевказаний чиновник, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протягом 2020-2021 років придбав необґрунтованих активів на загальну суму 3 287 49 грн.
"Своїм рішенням суд частково задовольнив позов прокурора, визнавши необґрунтованими активи у вигляді грошових коштів на суму 2 300 800 гривень та майже $35,5 тис. і вирішив стягнути в дохід держави вищезазначені кошти", - зазначається у повідомленні.
Рішення ВАКС може бути оскаржено протягом 30 днів від дня складання повного рішення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.