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Три безпілотники Байрактар з акції Притули вже доставили в Україну, - керівник Baykar Makina

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Три безпілотники Байрактар з акції Притули вже доставили в Україну, - керівник Baykar Makina
Три безпілотники Bayraktar TB2, які турецька компанія Baykar Makina пообіцяла безкоштовно передати українській стороні за зібрані кошти в рамках проєкту "Народний Байрактар", вже доставлено в Україну.

Про це у місті Кєльце в Польщі на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022) повідомив Укрінформу гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні", - сказав Байрактар.

Як підкреслив турецький підприємець, Україна зараз потерпає від безпідставної і несправедливої агресії. Відтак багато людей в Україні мобілізувалися і підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників. Він зауважив, що турецька компанія теж хотіла долучитися до цієї акції, тому було прийнято рішення не брати грошей за ці безпілотники, а узгоджено, що зібрані кошти буде витрачено на гуманітарні проєкти.

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Байрактар додав, що турецька сторона підтримує суверенітет України, бажає українцям миру і поважає опір української нації проти агресії за незалежність країни.

Як повідомлялося, наприкінці червня український ноумен, волонтер Сергій Притула оголосив, що українці за три дні перерахували грошей на придбання чотирьох ударних безпілотників Bayraktar для Збройних сил України.

Згодом турецька компанія повідомила, що передасть Україні три безпілотники безкоштовно, а зібрані фондом Притули гроші буде витрачено на гуманітарну допомогу українцям.

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Топ коментарі

  • Igor Abolinsh
    Украинцы, извините, Латвия очень маленькая страна. Мы пока на свой Байрактар для вас собрали только 793 302 .00 €. Но мы стараемся, сегодня 14,201.91 € Мы не газо-нефтяная страна и впереди отопительный сезон... Литовцы успели газовый терминал СПГ построить, а у нас сопли жевали... Но сейчас у нас будут ВЫБОРЫ - всем и всё вспомним, кто жопу паРАШЕ лизал!
  • Don Bessam dc0e2bc1
    взагалі-то акція була народною...
  • Alexandr Lavrinenko
    Пішла розкрутка нового кандидата в президенти України.
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