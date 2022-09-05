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Прибуття до 10 тис. паломників-хасидів очікується в Умані на святкування Рош га-Шана цього року, - Черкаська ОВА

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Прибуття до 10 тис. паломників-хасидів очікується в Умані на святкування Рош га-Шана цього року, - Черкаська ОВА
До Умані на святкування Рош га-Шана вже приїхали понад тисяча паломників. Загалом місто очікує прийняти цьогоріч до 10 тисяч хасидів.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Я сподіваюсь, що вони усвідомлено в значно меншій кількості нас будуть відвідувати. Але розраховуємо, що все одно до 10 тисяч їх (паломників — ред.) буде", — сказав Табурець.

За його даними, наразі до Умані вже прибули близько 1 100 прочан. Активне прибуття паломників очільник ОВА очікує з 18-19 вересня. Він наголосив, що місцева влада попереджала вірян про небезпеку перебування в Україні.

"Вони запевняли, що в них теж там в Ізраїлі практично постійна війна, і вони до цього звикли.Проаналізувавши зараз усі переваги та недоліки того, що віряни все-таки їхатимуть, ми зрозуміли, що треба зробити акцент саме на утриманні від поїздки, не наголошувати, що ми категорично проти", — сказав очільник ОВА.

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У зв'язку з ризиками ракетних ударів і терористичної загрози в Умані на період з 19 по 30 вересня посилюються заходи безпеки. Передбачається зокрема:

  • заборона на проведення будь-яких масових заходів;
  • заборона продаж алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів;
  • посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян;
  • заборона руху транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі;
  • обмеження доступу до місць паломництва.
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Топ коментарі

  • Анна Сергеева
    В стране война, а тут "веселый новый год". Украинцы каждый день погибают, воют сирены, почти 10 млн. беженцев, а в Умани резвятся 10 тысяч хасидов. И главное, что их пропустит наша пограничная служба. Почти 10 млн. беженцев, Это нам уже плюют в лицо или еще терпимо?
  • Small Jerboa
    Військовий стан - ні?
    Кордони закрити - ні?
  • Don Bessam dc0e2bc1
    буба с беней личную охрану вызвав...
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