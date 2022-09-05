Прибуття до 10 тис. паломників-хасидів очікується в Умані на святкування Рош га-Шана цього року, - Черкаська ОВА
Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Я сподіваюсь, що вони усвідомлено в значно меншій кількості нас будуть відвідувати. Але розраховуємо, що все одно до 10 тисяч їх (паломників — ред.) буде", — сказав Табурець.
За його даними, наразі до Умані вже прибули близько 1 100 прочан. Активне прибуття паломників очільник ОВА очікує з 18-19 вересня. Він наголосив, що місцева влада попереджала вірян про небезпеку перебування в Україні.
"Вони запевняли, що в них теж там в Ізраїлі практично постійна війна, і вони до цього звикли.Проаналізувавши зараз усі переваги та недоліки того, що віряни все-таки їхатимуть, ми зрозуміли, що треба зробити акцент саме на утриманні від поїздки, не наголошувати, що ми категорично проти", — сказав очільник ОВА.
У зв'язку з ризиками ракетних ударів і терористичної загрози в Умані на період з 19 по 30 вересня посилюються заходи безпеки. Передбачається зокрема:
- заборона на проведення будь-яких масових заходів;
- заборона продаж алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів;
- посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян;
- заборона руху транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі;
- обмеження доступу до місць паломництва.