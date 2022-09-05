Лікар не радить Папі Римському Франциску вирушати з візитом до України чи Росії

Папа Римський Франциск заявив, що його лікар виступає проти ідеї візиту до України або Росії через стан його здоров’я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це передає сайт каналу CNN Portugal, якому понтифік дав інтерв'ю.

"Тема поїздки перебуває у підвішеному стані. Я поки що не знаю", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо можливості візиту в Україну чи Росію.

Понтифік додав, що "перебуває у постійному контакті" з Москвою та Києвом.

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За його словами, його лікар проти таких поїздок через стан його здоров'я, зокрема через травму коліна, відновлення якого сповільнилося внаслідок нещодавньої поїздки до Канади. Лікар понтифіка після цього заявив, що йому не слід здійснювати візити до будь-яких країн щонайменше до запланованої на 13-15 вересня поїздки до Казахстану.

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