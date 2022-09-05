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Армія РФ втратила в Україні 80 тис. вбитими, пораненими і полоненими, - Воллес

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Армія РФ втратила в Україні 80 тис. вбитими, пораненими і полоненими, - Воллес
Російська армія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей і втратила понад 80 тис. вбитими, пораненими, полоненими і дезертирами.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи перед британськими парламентаріями, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Росія продовжує втрачати значну кількість техніки та особового складу. За оцінками, на сьогоднішній день загинуло понад 25 тис. російських солдатів, а всього, якщо враховувати вбитих, захоплених у полон і зареєстрованих десятків тисяч дезертирів, це понад 80 тис. вбитих, поранених та інших категорій", – сказав британський міністр оборони.

Він прогнозує, що такі втрати матимуть довгостроковий вплив на російську армію та її майбутню боєздатність.

Воллес наголосив, що Росія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей, і зараз триває 194 день "того, що загалом мало стати місячною кампанією".

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Щодо контрнаступу України на півдні, британський міністр заявив, що Україна завдала серйозних уражень низці річкових переправ з метою обмежити логістичну підтримку армії Росії.

"На сьогоднішній день українська армія вступає в бій з російськими військами, реалізуючи як артилерійські, так і наземні операції. Вони досягають реальних успіхів, але зрозуміло, як ми бачили в інших місцях цього конфлікту, бої близькі та важкі, і Україна зазнає втрат, пов'язаних з з атакуючими силами", – сказав глава Міноборони Британії.

Топ коментарі

  • Ан Мур
    Олег Шарп, блогер:
    Вчера имел разговор с журналистом с Флориды. На мой основной вопрос: "Что принципиально в Вашингтоне изменили эти полгода войны в Украине?" ответ был без секунды раздумий: "Белый Дом перестал бояться Россию."

     - "А как же быть, с тем, что "Мы ещё не начинали?"" (видели бы вы этот взгляд!)) ответил: "В реале российская военная машина показала не 10% своего потенциала, и не 50%. Задействовано всё, что есть, кроме ядерного оружия. Россия выложилась на 100% и уже потеряла 30%. Израсходована подавляющая часть высокоточки, огромное количество артснарядов, потеряны тысячи единиц бронетехники, десятки летательных аппаратов, израсходована значительная часть ресурса систем. И нарастить производство в принципе невозможно. Солдат набирают по тюрьмам и помойкам в то время как подавляющая часть населения игнорируют войну в принципе. А обещания пропаганды, что "как только Россия снова станет сверхдержавой, то сразу кратно повысится благосостояние народа" - чистая дурка для слабоумных. 30 лет российской власти показали, что такое русский народ и где его место."
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Alexander Kovalenko @zloy_odessit
    Что тут скажешь... Так русских солдат давно не называли! Утилизация отходов
    Так вот оказывается какова настоящая цель так называемой специальной военной операции - забота об экологии россии!
  • Перехватчик
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