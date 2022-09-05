Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу ЧС із волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу вперше у своїй історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату світу. Це право на першості-2022 "жовто-сині" здобули у поєдинку проти команди Нідерландів, здобувши сенсаційну перемогу 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на OBOZREVATEL.

Як зазначається, підопічних Угіса Крастіньша вважали аутсайдерами зустрічі. Ставки на перемогу помаранчевих приймали з коефіцієнтом 1,33. А на успіх наших співвітчизників можна було поставити із котируванням 3,25.

Однак українські волейболісти показали неймовірний перфоманс. Особливо чудово нашій команді вдався другий сет, в якому "жовто-сині" шість разів заробляли очки завдяки блоку.

Найрезультативнішим у складі збірної України став Василь Тупчій, який набрав 14 очок. Позначку в 10 пунктів також перейшли Юрій Семенюк (10), Ілля Ковальов (12) та Олег Плотницький (11).

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Далі у чвертьфіналі підопічні Крастіньша поборються зі словенцями. Гра відбудеться у середу, 7 вересня.

Як повідомлялося, для нашої команди це стало першою участю у світовій першості з 1998 року.