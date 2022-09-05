Червоний Хрест не може гарантувати безпеку полонених, - гендиректор Мардіні

У Міжнародному Комітеті Червоного Хреста пояснили, чому не можуть гарантувати безпеку українських військовополонених, зокрема захисників "Азовсталі" в Оленівці.

Генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні прокоментував це питання в інтерв’ю "Українській правді. Життя", передає Цензор.НЕТ.

За словами Мардіні, організація дійсно зареєструвала близько 1800 комбатантів, які покинули "Азовсталь" – це узгодили обидві сторони.

"Ми зареєстрували їх з розумінням того, що зможемо їх відвідати. Але не змогли... МКЧХ не може гарантувати безпеку військовополонених. У нас немає армії, ми не маємо зброї", – сказав Роберт Мардіні.

За словами Мардіні, безпека військовополонених – це відповідальність та підзвітність тих, хто їх утримує.

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"Звичайно, ми спустошені, коли знаємо, що військовополонені гинуть у слідчому ізоляторі, чи то через відсутність медичної допомоги, чи то через обстріл чи атаку. Це неприйнятно.

Але ми не можемо гарантувати безпеку, бо нас там немає. Це відповідальність сторін відповідно до конвенцій, які вони ухвалили, підписали та ратифікували", – каже гендиректор МКЧХ.

Нагадаємо, українським військовим, які до останнього обороняли Маріуполь, довелося вийти з "Азовсталі" та опинитись під контролем росіян. Українці сподівалися, що безпеку військовополонених гарантуватиме зокрема Міжнародний Комітет Червоного Хреста, однак росіяни влаштували теракт в Оленівці та не надали списки загиблих. До полонених не допускають міжнародні організації – представникам МКЧХ дали можливість оглянути лише кілька сотень полонених "по обидві сторони". Росія порушує численні зобов'язання, передбачені Женевською конвенцією. Водночас гендиректор Мардіні гарантував, що вони роблять усе можливе у листуванні з РФ, аби мати доступ до полонених.