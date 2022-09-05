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Через Україну пройде інтернет-кабель, який з’єднає Європу та Азію, - Мінцифри

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Через Україну пройде інтернет-кабель, який з’єднає Європу та Азію, - Мінцифри
Дном Чорного моря планують прокласти інтернет-кабель, який проходитиме через територію України і з’єднає Європу та Азію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Продовжуємо віддалятися від російського сусіда-агресора на телеком-фронті. Щоб користуватися іноземними онлайн-сервісами можна було ще швидше й безпечніше, Мінцифра домовилася про співпрацю з міжнародною компанією Vodafone Group", - ідеться у повідомленні.

У планах - прокладання підводного кабелю через Чорне море, відкриття нових датацентрів та підсилення наявної мережі.

У Мінцифрі зазначили, що з 5,4 млрд інтернет-користувачів більш ніж половина сконцентрована в Азії та на Близькому Сході.

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"Нові технології вимагають обміну величезним обсягом даних. Так Україна стане цифровим хабом Європи. З найкращими умовами для міжнародних компаній, як-от Meta, Google, Amazon", - наголосили у відомстві.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    До чого тут Каховська гес, коли тут найвеличніший ''хабає" азію. За їхніми баченнями скоро станемо міжгалактичним ''хабом"!! Дурню, війну спочатку закінчити треба перемогою!!!
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Вірогідно що після війни в Україні буде інтернет навіть в глухих селах
    В Європі інтернет є повсюди і він якісний
  • olele
    російські окупанти відключили Каховську гідроелектростанцію

    Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог продовжує вчиняти протиправні дії на Херсонщиніі: «Так, російські загарбники відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей». https://t.me/operativnoZSU/40002
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