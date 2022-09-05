Через Україну пройде інтернет-кабель, який з’єднає Європу та Азію, - Мінцифри
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
"Продовжуємо віддалятися від російського сусіда-агресора на телеком-фронті. Щоб користуватися іноземними онлайн-сервісами можна було ще швидше й безпечніше, Мінцифра домовилася про співпрацю з міжнародною компанією Vodafone Group", - ідеться у повідомленні.
У планах - прокладання підводного кабелю через Чорне море, відкриття нових датацентрів та підсилення наявної мережі.
У Мінцифрі зазначили, що з 5,4 млрд інтернет-користувачів більш ніж половина сконцентрована в Азії та на Близькому Сході.
"Нові технології вимагають обміну величезним обсягом даних. Так Україна стане цифровим хабом Європи. З найкращими умовами для міжнародних компаній, як-от Meta, Google, Amazon", - наголосили у відомстві.