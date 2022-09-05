Повітряні Сили протягом 5 вересня знищили три ворожі безпілотники

Протягом 5 вересня Повітряні Сили знищили три російські безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

У повідомленні зазначаться: "За добу підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" на Харківщині знешкоджено два безпілотні літальні апарати, що проводили повітряну розвідку об’єктів.

В свою чергу, Повітряне командування "Південь" повідомило: "05 вересня, близько 15.00 години, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник "Орлан-10", яким окупанти намагалися проводити повітряну розвідку для коригування вогню.

Знищуємо, б’ємо, очищаємо рідне небо!"

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