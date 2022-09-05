Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині

Унаслідок ворожого ракетного удару розпочалася сильна пожежа.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Як зазначається, у понеділок, 5 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Карпівській громаді Криворізького району Дніпропетровської області.

"Уже надвечір ворог вдарив ракетами по Карпівській громаді Криворізького району. Знищена нафтобаза та всі запаси палива там. Сталася сильна пожежа. Працюють вогнеборці", – повідомили рятувальники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Криворізького району військами РФ загинула жінка, поранення дістали 3 особи, - прокуратура. ФОТО

У ДСНС додали, що відомості щодо масштабів руйнувань та постраждалих з’ясовуються.