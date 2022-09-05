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Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині

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Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині
Унаслідок ворожого ракетного удару розпочалася сильна пожежа.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на  Facebook Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Як зазначається, у понеділок, 5 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Карпівській громаді Криворізького району Дніпропетровської області.

"Уже надвечір ворог вдарив ракетами по Карпівській громаді Криворізького району. Знищена нафтобаза та всі запаси палива там. Сталася сильна пожежа. Працюють вогнеборці", – повідомили рятувальники.

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У ДСНС додали, що відомості щодо масштабів руйнувань та постраждалих з’ясовуються.

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    Кто же мог подумать что орки могут ударить по нефтебазе?
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Коли нафтобазу наповнили паливом,зрадники,котрі про це знали ,доклали рашистам.Хто відає про заповнення паливом нафтобази,той і здав
  • Konsatntin Kotsan
    Тільки дебіли під час війни зберігають паливо в наземних резервуарах...
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