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Верещук: Вимагаємо гуманітарний коридор для евакуації жінок і дітей з територій навколо ЗАЕС

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Верещук: Вимагаємо гуманітарний коридор для евакуації жінок і дітей з територій навколо ЗАЕС
Люди, які мешкають довкола Запорізької атомної електростанції, звертаються по допомогу в Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявляє в телеграм-каналі Мінреінтеграції.

"Ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі через постійні обстріли з боку російської армії продовжує залишатися напруженою. Зокрема, сьогодні обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього її енергоблоку. Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися", - повідомила віцепрем’єрка Ірина Верещук, відповідаючи на запитання журналістів під час етеру на французькому телеканалі LCI.

"Люди масово звертаються до нас по допомогу – вони намагаються залишити небезпечну територію. Ми вкотре звертаємося до РФ з вимогою надати нам гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, літніх людей!" – закликала посадовиця.

Вона констатувала, що Росія офіційно відмовляється надавати такі коридори.

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"Втім, Україна не припинить спроб допомогти своїм громадянам виїхати у безпечні місця", - наголосила  Верещук.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А в кого це верещалка вимагає коридора? У нас, чи у своїх друзів-москалів, яким здали південь і цю АЕС?
  • sergej gorin
    Закрийте їй рота, бо знову нічого не вийде.Їй краще працювати на кацапів, все розвалить і вкраде
  • Player New
    Яке ж воно пустоголове та ї*ануте, вся зелена влада така.
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