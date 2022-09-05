Цього тижня Євросоюз запропонує Україні 5 мільярдів євро, - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що цього тижня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у понеділок на своїй сторінці у Твіттері, коментуючи зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Ситуація на місцях в Україні, як і раніше, вимагає нашої неослабної підтримки. Крім 10 мільярдів євро, які ми вже надали, на цьому тижні ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро у вигляді макрофінансової допомоги. ЄС буде поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно", - написала президент Єврокомісії

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настав час обмежити ціну на російський газ, - фон дер Ляєн