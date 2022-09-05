Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів, якими російські окупанти обстрілювали Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив: "А особливо хочу сьогодні подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!

І обов’язково буде окупантам відповідь і за сьогоднішній ракетний удар по Кривому, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї нашої території".

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