У Росії створюють два нові заводи для ремонту бронетехніки
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Російським окупантам не вистачає потужностей для ремонту бронетехніки, пошкодженої в ході боїв в Україні. Вони вимушені створювати нові підприємства.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін 2 вересня підписав розпорядження щодо створення при міністерстві оборони РФ двох нових бронетанкових заводів.
Основною метою діяльності установ визначено "здійснення ремонту бронетанкового озброєння та техніки, автомобільної техніки на користь оборони".