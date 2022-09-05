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У Росії створюють два нові заводи для ремонту бронетехніки

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У Росії створюють два нові заводи для ремонту бронетехніки
Російським окупантам не вистачає потужностей для ремонту бронетехніки, пошкодженої в ході боїв в Україні. Вони вимушені створювати нові підприємства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін 2 вересня підписав розпорядження щодо створення при міністерстві оборони РФ двох нових бронетанкових заводів.

Основною метою діяльності установ визначено "здійснення ремонту бронетанкового озброєння та техніки, автомобільної техніки на користь оборони".

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    ...це вже не новина
  • Aleksey NotBad
    А жаренных бурятов они тоже ремонтируют?
  • Топ Ган
    ...бідна Швейцарія
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