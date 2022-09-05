G7 стурбована законопроєктом №7654: "Створює невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України"

Посли держав "Групи семи" у понеділок висловили стурбованість законопроєктом 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.