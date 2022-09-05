Протягом 5 вересня росіяни обстріляли 5 громад Сумщини, випустивши 39 снарядів і мін, - Живицький
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Російські окупанти 5 вересня неодноразово обстрілювали Сумську область. У військовій адміністрації зафіксували влучання по двох громадам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області, під час яких зафіксовано 39 прильотів із САУ та мінометів, також 2 черги зі стрілецької зброї.
Під російським вогнем опинилися: Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Миропільська, Новослобідська громади.
На щастя, без втрат", - зазначив він.