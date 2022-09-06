МЗС вже готує візит Трасс до Києва, - посол у Великій Британії Пристайко
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Новообрана прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс найближчим часом може приїхати до Києва. У МЗС вже почали готувати візит політикині.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, таку заяву зробив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону 5 вересня.
Дипломат нагадав, що востаннє Трасс була у Києві 17 лютого, за 7 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії.
Опісля вона неодноразово висловлювала бажання приїхати до України.
"Коли (Трасс) формально стане прем'єркою (6 вересня), я думаю, одразу ж відбудеться дзвінок, і домовленості про візит Ліз Трасс не забаряться. Ми вже як дипломатична система почали готувати й цю розмову, і приїзд Ліз Трасс до Києва", - сказав Пристайко.