Єврокомісія готова обговорити створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Єврокомісія готова обговорити з українською стороною перспективи створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час відкриття у Брюсселі виставки про російські воєнні злочини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Комісія підтримує усі ваші (української сторони. – Ред.) зусилля для того, щоб притягнути до відповідальності осіб, які скоїли ці злочини в Україні – на національному та міжнародному рівнях. ...Ми співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом. Ми так само відкриті для обговорення з вами створення Спеціального трибуналу, щоб подивитися перспективи. І ви знаєте, що є також обговорення з Європейським судом з прав людини у Страсбурзі", - заявив єврокомісар.

За його словами, надзвичайно важливо використати всі механізми, щоб забезпечити притягнення до відповідальності осіб, причетних до скоєння звірств в Україні. "Комісія надає найвищу вагу ефективному розслідуванню та покаранню за воєнні злочини, скоєні в Україні", - наголосив Рейндерс.

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Єврокомісар також відзначив головну роль українських органів прокуратури і судів у питанні внутрішніх механізмів притягнення до відповідальності.

Водночас він вказав на те, що Єврокомісія продовжує підтримувати Міжнародний кримінальний суд "як провідного міжнародного актора, який займається питаннями міжнародної кримінальної юстиції". У цьому зв'язку Рейндерс нагадав, що раніше офіс прокурора МКС розпочав розслідування злочинів, скоєних в Україні.

Крім того, єврокомісар зазначив, що розслідування злочинів, скоєних під час російської агресії проти України, відбувається і на території ЄС. Наразі вже 14 країн-членів розпочали власні розслідування. Він наголосив на необхідності забезпечення збору всіх доказів та поліпшення координації між усіма залученими акторами, де Євроюст та Європол можуть відігравати ключову роль.

"Я вітаю, що у березні за підтримки Євро’юсту Литва, Польща та Україна створили Спільну слідчу групу. Естонія, Латвія та Словаччина також приєдналися до цієї групи пізніше. Крім того, вперше МКС бере участь у створеній на рівні ЄС спільній слідчій групі. І також у нас є дуже добре співробітництво з американськими колегами", - заявив Рейндерс і звернувся із закликом до країн-членів ЄС "долучитися до Спільної слідчої групи".

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Він додав, що підтримуватиме тісний контакт з українською стороною, "щоб знати про потреби Офісу Генерального прокурора України щодо розслідування воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності".