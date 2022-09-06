Контрнаступ ЗСУ відчутно погіршує матеріально-технічний та адміністративний потенціал РФ на Півдні України, - ISW

ЗСУ завдають точних ударів по зосередженню живої сили та техніки, командних центрах і вузлах матеріально-технічного забезпечення РФ на півдні. Таким чином наші воїни хочуть послабити логістичні можливості ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Український контрнаступ відчутно погіршує матеріально-технічний та адміністративний потенціал Росії на окупованому Півдні України", - зазначили аналітики.

В ISW також вказують, що контрнаступальні дії українських військ перешкодили планам Росії провести так звані "референдуми" на окупованих територіях. Налякані загарбники зупинили всі процеси "з міркувань безпеки".

"Українські війська мають намір повільно скорочувати можливості російського тактичного та оперативного рівня в Херсонській області, і це, ймовірно, матиме значний вплив на адміністративні та бюрократичні можливості окупантів", - додали в ISW.

Також читайте: Контрнаступ ЗСУ на півдні відбувається за планом, - The Wall Street Journal