Байден заявив, що Росію не варто називати спонсором тероризму, - Reuters
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Президент США Джо Байден заявив 5 вересня, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на свого кореспондента у Вашингтоні.
Видання зазначає, що на цьому наполягає Україна, водночас Москва попереджала, що цей ярлик розірве американсько-російські зв’язки.
Відповідаючи на запитання, чи слід вважати Росію державою-спонсором тероризму, Байден відповів журналістам у Білому домі: "Ні".