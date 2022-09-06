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Байден заявив, що Росію не варто називати спонсором тероризму, - Reuters

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Байден заявив, що Росію не варто називати спонсором тероризму, - Reuters
Президент США Джо Байден заявив 5 вересня, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на свого кореспондента у Вашингтоні.

Видання зазначає, що на цьому наполягає Україна, водночас Москва попереджала, що цей ярлик розірве американсько-російські зв’язки.

Відповідаючи на запитання, чи слід вважати Росію державою-спонсором тероризму, Байден відповів журналістам у Білому домі: "Ні".

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Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Совсем из ума выжил дед. Плохо. Для Украины.
  • arye z.
    Ну, выжил - не выжил, а надо думать и наперед.
    Признание россии "государством - спонсором терроризма", это один шаг перед разрывом дипотношений и два шага перед прямой военной конфронтацией, которая с вероятностью на 90% будет ядерной.
    Видимо США на это не решится и продолжит давить экономически
  • Наталия Залужная
    Згодна! Треба просто - країна-терорист!
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