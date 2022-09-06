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Військові РФ розміщують свою техніку в дитсадках і храмах УПЦ МП, - Генштаб ЗСУ

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Військові РФ розміщують свою техніку в дитсадках і храмах УПЦ МП, - Генштаб ЗСУ
Росіяни розміщують війська і техніку у дитячих садках, церквах УПЦ МП та використовують храм як польовий шпиталь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Ворог розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) у Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Андрей Андрей 5a1739d2
    Попів руснявих не шкода, у дитячому садку дітей немає, зелене світло для HIMARS
  • Старый зольдат
    А, что же по этому поводу молчит Амнисти? Не звонят в колокола и не бьют в литавры на весь мир? Что мешает? Российская денежка?
  • Garry Grant
    В храмах упц фсб святости не больше чем у сортира.
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