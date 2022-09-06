Військові РФ розміщують свою техніку в дитсадках і храмах УПЦ МП, - Генштаб ЗСУ
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Росіяни розміщують війська і техніку у дитячих садках, церквах УПЦ МП та використовують храм як польовий шпиталь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Ворог розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) у Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь", - йдеться в повідомленні.