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Вночі росіяни тричі накрили Нікопольський район "Градами", пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків, дитсадок, два ліцеї, - Резніченко. ФОТОрепортаж

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Російські окупаційні війська тричі накрили Нікопольський район Дніпропетровщини "Градами".

Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі знову обстріляно Нікопольщину… Російські окупаційні війська тричі накрили район "Градами".

У Нікополі завдали удару по житлових кварталах. Поранені двоє людей - чоловік та жінка. Вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", - написав він.

Зазначається, що в місті пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйновано. Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. У місті понівечені кілька газогонів та автівок.

Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2000 сімей. Аварійні бригади уже працюють.

У Марганецькій громаді минулося без постраждалих та руйнацій.

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Вночі росіяни тричі накрили Нікопольський район Градами, пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків, дитсадок, два ліцеї, - Резніченко 01

Вночі росіяни тричі накрили Нікопольський район Градами, пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків, дитсадок, два ліцеї, - Резніченко 02


Вночі росіяни тричі накрили Нікопольський район Градами, пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків, дитсадок, два ліцеї, - Резніченко 03

Вночі росіяни тричі накрили Нікопольський район Градами, пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків, дитсадок, два ліцеї, - Резніченко 04

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