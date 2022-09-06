Вночі росіяни тричі накрили Нікопольський район "Градами", пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків, дитсадок, два ліцеї, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі знову обстріляно Нікопольщину… Російські окупаційні війська тричі накрили район "Градами".
У Нікополі завдали удару по житлових кварталах. Поранені двоє людей - чоловік та жінка. Вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", - написав він.
Зазначається, що в місті пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйновано. Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. У місті понівечені кілька газогонів та автівок.
Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2000 сімей. Аварійні бригади уже працюють.
У Марганецькій громаді минулося без постраждалих та руйнацій.