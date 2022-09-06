Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 50,1 тис. осіб, 207 гелікоптерів, 2 077 танків, 1 179 артсистем та 4 484 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Так, станом на 6 вересня, ліквідовано вже понад 50 тисяч військовослужбовців армії РФ.