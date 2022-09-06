Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 50,1 тис. осіб, 207 гелікоптерів, 2 077 танків, 1 179 артсистем та 4 484 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Так, станом на 6 вересня, ліквідовано вже понад 50 тисяч військовослужбовців армії РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 50150 (+350) осіб ліквідовано;
- танків - 2077 (+9) од;
- бойових броньованих машин - 4484 (+25) од;
- артилерійських систем - 1179 (+22) од;
- РСЗВ - 296 (+2) од;
- засоби ППО - 156 (+0) од;
- літаків - 236 (+0) од;
- гелікоптерів - 207 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 876 (+9);
- крилаті ракети - 209 (+4);
- кораблі /катери - 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3305 (+19) од;
- спеціальна техніка - 109 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.