Депутат від партії Ердогана Байбатур заявив росіянам, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
За словами Байбатура, який також очолює міжпарламентську групу дружби "Туреччина - Росія", санкції проти Росії та війна в Україні "є найбільшими перешкодами на шляху досягнення двосторонніми відносинами повного потенціалу".
"Нам не здається коректним, що деякі західні країни прагнуть поквитатися з Росією через Україну. Ми кажемо це нашим західним колегам. З іншого боку, ми вважаємо що можна досягти рішення, яке забезпечить територіальну цілісність України і водночас врахує занепокоєння Росії щодо безпеки", - вважає депутат партії президента Туреччини.
Також він наголосив під час зустрічі з російськими депутатами, що Туреччина налаштована розвивати відносини з Росією, незважаючи на всі труднощі.
Із повномасштабним вторгнення РФ в Україну Туреччина активно просуває посередницьку роль, підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України та водночас утримуючись від запровадження санкцій проти Москви.