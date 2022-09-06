Депутат від партії Ердогана Байбатур заявив росіянам, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"

Депутат від правлячої Партії справедливості та розвитку Туреччини Мурат Байбатур на зустрічі з делегацією членів "Єдиної Росії" заявив, що деякі країни Заходу нібито хочуть "поквитатися з Росією через Україну".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За словами Байбатура, який також очолює міжпарламентську групу дружби "Туреччина - Росія", санкції проти Росії та війна в Україні "є найбільшими перешкодами на шляху досягнення двосторонніми відносинами повного потенціалу".

"Нам не здається коректним, що деякі західні країни прагнуть поквитатися з Росією через Україну. Ми кажемо це нашим західним колегам. З іншого боку, ми вважаємо що можна досягти рішення, яке забезпечить територіальну цілісність України і водночас врахує занепокоєння Росії щодо безпеки", - вважає депутат партії президента Туреччини.

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Також він наголосив під час зустрічі з російськими депутатами, що Туреччина налаштована розвивати відносини з Росією, незважаючи на всі труднощі.

Із повномасштабним вторгнення РФ в Україну Туреччина активно просуває посередницьку роль, підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України та водночас утримуючись від запровадження санкцій проти Москви.