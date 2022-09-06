Російські окупанти обстрілюють Харків, пошкоджено житлову багатоповерхівку в Київському районі, - мер Терехов (оновлено)

Жителів Харкова закликають перебувати в укриттях, оскільки в місті лунають вибухи.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи в Харкові. Максимально перебувайте в укриттях!" - заявив він.

Водночас мер Ігор Терехов повідомив: "Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждав житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Київського району. Про жертви та руйнування інформація уточнюється".

Також очільник міста розповів про ще один "приліт" також в центральній частині Київського району.

"Пошкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих на цю хвилину немає. Житловий будинок за місцем першого прильоту сильно постраждав", - зазначив Терехов.

ЗМІ оприлюднили фото після ракетних ударів РФ по Харкову.

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