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Російські окупанти обстрілюють Харків, пошкоджено житлову багатоповерхівку в Київському районі, - мер Терехов (оновлено)

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Російські окупанти обстрілюють Харків, пошкоджено житлову багатоповерхівку в Київському районі, - мер Терехов (оновлено)
Жителів Харкова закликають перебувати в укриттях, оскільки в місті лунають вибухи.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи в Харкові. Максимально перебувайте в укриттях!" - заявив він.

Водночас мер Ігор Терехов повідомив: "Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждав житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Київського району. Про жертви та руйнування інформація уточнюється".

Також очільник міста розповів про ще один "приліт" також в центральній частині Київського району.

"Пошкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих на цю хвилину немає. Житловий будинок за місцем першого прильоту сильно постраждав", - зазначив Терехов.

ЗМІ оприлюднили фото після ракетних ударів РФ по Харкову.

Російські окупанти обстрілюють Харків, пошкоджено житлову багатоповерхівку в Київському районі, - мер Терехов 01

Читайте: Внаслідок обстрілу Харкова та області загинули 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    та не обращайте внимания....
    это зеля склады с ракетами языком уничтожает.....
    "Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова, - Зеленський"
  • afuster25
    Це мабуть вибухи від запущених ракет взятих зі складу якого вже нема
  • Viacheslav Eremin
    ну й звичайно, щоб ще років 100 можна було ремонтувати зоопарк та розпродавати ділянки у лісопарку, щоб Журавлевку можно було вивести з природоохранної зони та застроїти, щоб ще 230 мільонів доларів кредитів можна було взяти у Європі а потом розвести по сторонах глазки та сказать - а хто його знає куди вони поділися, ніхто не знає
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