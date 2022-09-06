Законопроєкт "слуг" про НАБУ викликав першу за пів року публічну критику з боку G7, - Шабунін
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Вперше з початку повномасштабної війни Велика Сімка публічно розкритикувала ініціативу української влади. Як ви вже зрозуміли, йдеться про законопроєкт, яким влада атакує незалежність НАБУ", - написав він.
Шабунін припустив, що вказівка "протягнути" цей законопроєкт іде не від президента Володимира Зеленського. А всередини фракції "слуг" через ініціативу Клочка - серйозний розкол.
"Цим наскоком на НАБУ ви, схоже, кінцево поховали шанс, що Захід дасть справді великі гроші напряму в бюджет (з якого ви готуєтеся їх красти). Якою б не була модель фінансування майбутньої відбудови, влада матиме мінімальний вплив на визначення підрядників. Скорше за все, українська влада визначатиме, що саме будувати, але не матиме впливу на визначення, хто саме це робитиме", - звернувся він до ініціаторів законопроєкту.