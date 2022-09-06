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Законопроєкт "слуг" про НАБУ викликав першу за пів року публічну критику з боку G7, - Шабунін

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Законопроєкт "слуг" про НАБУ викликав першу за пів року публічну критику з боку G7, - Шабунін
Через проєкт закону "слуги" Клочка, що атакує незалежність НАБУ, Велика Сімка вперше з початку повномасштабного вторгнення публічно розкритикувала ініціативу українскої влади.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше з початку повномасштабної війни Велика Сімка публічно розкритикувала ініціативу української влади. Як ви вже зрозуміли, йдеться про законопроєкт, яким влада атакує незалежність НАБУ", - написав він.

Шабунін припустив, що вказівка "протягнути" цей законопроєкт іде не від президента Володимира Зеленського. А всередини фракції "слуг" через ініціативу Клочка - серйозний розкол.

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"Цим наскоком на НАБУ ви, схоже, кінцево поховали шанс, що Захід дасть справді великі гроші напряму в бюджет (з якого ви готуєтеся їх красти). Якою б не була модель фінансування майбутньої відбудови, влада матиме мінімальний вплив на визначення підрядників. Скорше за все, українська влада визначатиме, що саме будувати, але не матиме впливу на визначення, хто саме це робитиме", - звернувся він до ініціаторів законопроєкту.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Тобто дєрьмака з його шоблою ніяк не прибрати і вони продовжуватимуть топити країну під час війни?
  • Kan Kan 21c2f560
    Саме так народжуеться диктатура. Прийшли до влади за допомогою демократії а потім її поховали, бо боязнь відповідальністі за злочини, це стимул до руйнування механізмів притягнення до відповідальності. Маючи найбільшу владу за часів України, ця влада розвалює державні інститути , а на їх місці будують бутафорії, яки централізовано підпорялковані непрямими і не законними методами. А все це стало можливим завдяки безвідповідальній поведінці суспільства
  • Gal
    Значна частина СН то просто слуги пуйла, от вони й стараються. Одні орки нас бомбами і ракетами вбивають, а всяка зелена мерзота в парламенті по-своєму старається. Хоча, все, як 73% дебілів замовили в квітні 19-го. Тут нічого нового чи дивного. То все "мудрий нарід" так вирішив, більшість, правда зебуїни, ви ж так захотіли?
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