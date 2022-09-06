Росія купує мільйони снарядів для артилерії у КНДР, - The New York Times

Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї, що свідчить про те, що глобальні санкції серйозно обмежили її ланцюжки поставок і змусили Москву звернутися до держав-ізгоїв за військовими поставками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це The New York Times із посиланням на дані розвідки США.

"Представники уряду США заявили, що рішення Росії звернутися до Ірану, а тепер і до Північної Кореї, є ознакою того, що санкції та експортний контроль, запроваджені Сполученими Штатами та Європою, шкодять здатності Москви отримувати постачання для своєї армії", - зазначає видання.

Окрім ракет малої дальності та снарядів для артилерії, РФ у майбутньому може спробувати закупити у КНДР і інше обладнання, зазначив неназваний американський чиновник.

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