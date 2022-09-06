Повітряні сили України вранці збили п’ять крилатих ракет х-101 та вертоліт Ка-52 окупантів

Повітряні сили України сьогодні зранку збили один вертоліт окупантів Ка-52 та п’ять із шести високоточних ракет, випущених з Каспійського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Командування Повітряних сил ЗСУ.

"6 вересня, близько 8:00 години ранку, на півдні та сході країни підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено п’ять із шести крилатих ракет Х-101, випущених із літаків Ту-95МС з району Каспійського моря", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор".

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