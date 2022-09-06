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Поступки Путіну - це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності, - Кулеба

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Поступки Путіну - це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності, - Кулеба
Росія використовує енергетичний шантаж для того, щоб зруйнувати стабільність у Європі.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Своїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність і добробут кожного дому в Європі. Ті, хто пропонує поступитися, лише створюють додаткові проблеми. Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності", - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія захопила Запорізьку АЕС, щоб Україна не допомогла енергією ЄС, - Кулеба

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Это он про заглядывания?
  • Леонід Мефодовський
    Коли такий розумник став???
    Чим майже три роки займався???
  • Старый зольдат
    Папик римский другого мнения и даже соболезнует по поводу зажарки ФСБ дочки идеолога русского фашизма ублюдка дугина. Что поделать, этот папик явный социалист и русский национал-социализм видать ему близок.
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