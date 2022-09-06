Шанси, що Шольц озброїть Україну танками Leopard 2, - малі, - Welt

Мало шансів на те, що німецький канцлер Олаф Шольц незабаром таки схвалить постачання Збройним Силам України сучасних німецьких танків Leopard 2 або хоча б застарілих Leopard 1.

Про це, посилаючись на джерела в українських урядових колах, пише Die Welt, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Видання нагадало, що минулими вихідними Берлін відвідав прем'єр Денис Шмигаль, який "абсолютно конструктивно" поговорив із Шольцем щодо танків і після візиту був налаштований нібито оптимістично в цьому плані.

"Але, як стало відомо Welt з українських урядових кіл, шанси на прорив невеликі. Канцлер не взяв на себе жодних зобов'язань щодо запитаного постачання Leopard 2. Розмова з Шольцем щодо цього була "загальною і невизначеною", і [у канцлера] не було "взагалі ніякого бажання" змінювати позицію щодо танків", - пише газета.

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Їй підтвердили у київських урядових колах, що Шольцу запропонували, щоб Leopard 2 постачала безпосередньо німецька промисловість.

У Welt нагадали, що компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонувала це ще 8 квітня. KMW готова поставити в Україну 100 танків Leopard 2A7, включно із запчастинами та навчальними модулями, на загальну суму 1,55 млрд євро. Перші екземпляри будуть готові через 36 місяців після підписання контракту. Останній танк має бути поставлений протягом 65 місяців. Поки що компанія не подала заявку на експорт в уряд.

Welt пише, що Шольц "довгий час взагалі відмовлявся від постачання важкого озброєння", хоча в перші дні після початку тотальної війни німецькі зброярі дали зрозуміти уряду, що готові постачати ЗСУ танки зі своїх складів.

Але Берлін не відповів на пропозиції, пишуть у статті, і лише після того, як Україна сама отримала ці пропозиції, Шольцу довелося виправдовуватися - мовляв, "ФРН не повинна постачати важке озброєння сама", "це поставило б під загрозу безпеку НАТО", "українці все одно не вміють поводитися з такою зброєю", і таке інше.

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Ще у квітні Україна отримала пропозиції від Rheinmetall про постачання 100 БМП Marder та 88 танків Leopard 1, включно з навчальними та боєприпасами, на загальну суму 268 млн євро. Виробник стверджував, що все буде "швидко доступно". Було негайно подано заявки на експорт, "але останні п'ять місяців канцлер ніяк не відреагував", пише видання.

Натомість Шольц вигадав у квітні обмін - країни східної Європи дають Україні старі радянські танки, а Берлін неспішно дає їм натомість сучасну німецьку техніку.

У Welt нагадали, як наприкінці серпня канцлер говорив, чому ФРН не дає Україні безпосередньо танки: "Ми не діятимемо самотужки, але завжди орієнтуємося на те, що роблять наші союзники".

"Говорячи простою мовою: доки США не поставлять танки безпосередньо в Україну, не буде і Німеччина. Але Шольц використовує цей аргумент, щоб відмовитися як від постачання бронетранспортерів, так і від бойових танків", - пишуть у виданні.

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Водночас Німеччина із середини серпня постачає ЗСУ БТР М113 американського виробництва - модель, дуже схожу на Marder. В Україні, пише Welt, не розуміють, чому тоді заявка на 100 Marder досі ігнорується.