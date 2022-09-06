Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі. ФОТОрепортаж
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Наразі триває ліквідація пожежі та розбір завалів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харкова.
Так, близько 10:20 окупанти обстріляли центр Харкова. Російська ракета влучила у дах п’ятиповерхівки у Київському районі міста: повністю зруйновано три поверхи. Наразі триває ліквідація пожежі та розбір завалів, дані уточнюються.
Інша ракета влучила у двір адміністративної будівлі.
За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.
Мер Ігор Терехов заявив, що з-під завалів будинка врятували 3 осіб.
Нагадаємо, вранці 6 вересня війська РФ обстріляли Київський район Харкова.