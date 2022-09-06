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Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі. ФОТОрепортаж

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Наразі триває ліквідація пожежі та розбір завалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харкова.

Так, близько 10:20 окупанти обстріляли центр Харкова. Російська ракета влучила у дах п’ятиповерхівки у Київському районі міста: повністю зруйновано три поверхи. Наразі триває ліквідація пожежі та розбір завалів, дані уточнюються.

Інша ракета влучила у двір адміністративної будівлі.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Мер Ігор Терехов заявив, що з-під завалів будинка врятували 3 осіб.

Нагадаємо, вранці 6 вересня війська РФ обстріляли Київський район Харкова.

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Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 01
Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 02
Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 03
Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 04
Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 05
Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 06
Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 07
Наслідки ранкового обстрілу Харкова: Ракети, випущені з Бєлгородської області РФ, влучили у дах будинку та двір адміністративної будівлі 08

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Топ коментарі

  • Konsatntin Kotsan
    Ні усміхаються в Білгороді, Ростові на Дону, Москві, їм похеру в них все добре... а нас кожен день вбивають і так може тривати роками...
  • Микола ec1d42be
    Дааа... а путиноиды бредили что Харьков - руССкий город.. в итоге - Харьков стал самым бендеровским городом на планете... и так - за что рагули не возьмутся - всё через ж0пу получается, откуда видать и они выпали...
  • Garry Grant
    Бесятся от бессилия,твари вонючие лапотные.
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