Вночі військові РФ обстріляли Баштанську громаду на Миколаївщині, внаслідок влучання у склад із зерном виникла пожежа, - Кім

Вночі ворог обстріляв Миколаївщину, влучив у склад із зерном фермерського господарства.

Про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі, 6 вересня, близько 01:00 були обстріли околиці с. Явкіно Баштанської громади. Влучили в склад з зерном фермерського господарства. Внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих немає, по пошкодженням інформація уточнюється", - повідомив він.

Кім також наголосив, що тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

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