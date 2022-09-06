Вночі військові РФ обстріляли Баштанську громаду на Миколаївщині, внаслідок влучання у склад із зерном виникла пожежа, - Кім
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Вночі ворог обстріляв Миколаївщину, влучив у склад із зерном фермерського господарства.
Про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі, 6 вересня, близько 01:00 були обстріли околиці с. Явкіно Баштанської громади. Влучили в склад з зерном фермерського господарства. Внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих немає, по пошкодженням інформація уточнюється", - повідомив він.
Кім також наголосив, що тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.