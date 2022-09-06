Ердоган заявив, що з енергокризою Європа "пожинає те, що посіяла"

Президент Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Європа сама винна у теперішній енергетичній кризі.

Про це він заявив перед початком балканського туру, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"У нас немає проблем із природним газом. Європа насправді пожинає те, що посіяла. Позиція пана Путіна говорить про те, що якщо ви робите так, то і я робитиму так. Він використовує всі наявні у його розпорядженні засоби та зброю. Найважливішим із них є природний газ", - сказав Ердоган.

Він додав, що "нам би цього не хотілося, але така ситуація складається в Європі, і я думаю, цієї зими у Європи будуть серйозні проблеми".

"У нас такої проблеми немає", - зазначив президент Туреччини.

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Як повідомлялося, напередодні Кремль розпочав прямий шантаж Заходу, висунувши умови прокачки газу через "Північний потік".