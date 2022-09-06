Новини

Ердоган заявив, що з енергокризою Європа "пожинає те, що посіяла"

17 114129
Ердоган заявив, що з енергокризою Європа "пожинає те, що посіяла"
Президент Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Європа сама винна у теперішній енергетичній кризі.

Про це він заявив перед початком балканського туру, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"У нас немає проблем із природним газом. Європа насправді пожинає те, що посіяла. Позиція пана Путіна говорить про те, що якщо ви робите так, то і я робитиму так. Він використовує всі наявні у його розпорядженні засоби та зброю. Найважливішим із них є природний газ", - сказав Ердоган.

Він додав, що "нам би цього не хотілося, але така ситуація складається в Європі, і я думаю, цієї зими у Європи будуть серйозні проблеми".

"У нас такої проблеми немає", - зазначив президент Туреччини.

Також читайте: Депутат від партії Ердогана Байбатур заявив росіянам, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"

Як повідомлялося, напередодні Кремль розпочав прямий шантаж Заходу, висунувши умови прокачки газу через "Північний потік".

Топ коментарі

  • Raccoonenko
    А яку думку цей пан Ердоган хотів донести? Що треба з ****** дружити, щоб був газ? Чи що не треба було з ****** раніше дружити і потрапляти в залежність?
  • Garry Grant
    Пан ердоган хоче донести думку що він хитрожопий. Але,як то кажуть на кожну хитру дупу є х.. з різьбою.
  • Kan Kan 21c2f560
    Ердоган на подтанцовках
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини