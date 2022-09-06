Пєсков про перемогу Трасс: Чекати позитиву не доводиться

В Кремлі вважають, що після обрання Ліз Трасс прем’єром Великої Британії відносини між Москвою та Лондоном можуть погіршитися.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Нічого хорошого про нас вона не говорила. Більше того, можна сказати з жалем, що її заяви були агресивними на нашу адресу, недружніми та неконструктивними. Виходячи з цього можна припустити, що особливо нічого не зміниться в найближчій перспективі", - сказав він.

На питання, чи можливе погіршення відносин, прессекретар Путіна відповів, що "цього не можна виключати з огляду на непередбачуваність" "ірраціональних" кроків Великобританії.

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"Потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій", - підсумував Пєсков.