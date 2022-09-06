Майже 1,8 мільйона українських школярів навчаються лише в онлайн-форматі, - Шкарлет. ПОСИЛАННЯ НА ПІДРУЧНИКИ

Дітям, які навчаються онлайн, можуть стати в нагоді електронні підручники, розміщені на порталі Інституту модернізації освіти.

Про це пише у телеграмі міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Розпочався новий тиждень у навчальному році в умовах війни. Освітній процес відбувається за різними форматами. На жаль, майже 1 млн 782 тис. учнів навчаються лише онлайн", - написав Шкарлет.

Він нагадав, що на порталі Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" розміщено електронну бібліотеку, яка налічує 1335 підручників і посібників. Це електронні версії підручників для закладів загальної середньої освіти з 1-го до 11-го класу з усіх предметів, різних видань, для корінних народів, національних меншин та осіб з особливими освітніми потребами тощо.

"Завдяки QR-коду вчителі та учні можуть за лічені секунди знайти необхідні підручники", - зазначив очільник МОН.

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За його словами, також видавництво "Ранок" учням і педагогам на своєму сайті надає відкритий доступ до електронних підручників для 1-5 класів з усіх предметів.

Освітня компанія "EdPro" відкрила безоплатний доступ до електронних підручників до кінця року.

Крім того, на сайті Всеукраїнської школи онлайн розміщено відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів.

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