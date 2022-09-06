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Відбулося певне просування ЗСУ на Луганщині, - Гайдай

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Відбулося певне просування ЗСУ на Луганщині, - Гайдай
Українські захисники просунулись на декілька сотень метрів вглиб Луганщини.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Декілька сотень метрів у нас навіть за вчорашній день додалось, які наші військові контролюють. Були відбиті атаки та були певні невеличкі просування, закріпились там наші захисники", - сказав він.

 Також, додав Гайдай, на території різних будівель, які займали окупантами, сталася "бавовна". 

"Це склади БК, техніка і особовий склад. За минулий тиждень росіяни втратили 400 людей особового складу в різних місцях і десь близько сотні одиниць техніки, яка там перебувала. Сподіваюсь, найближчим часом, ми почуємо ще гарні новини від наших захисників", - зазначив очільник ОВА.

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    всі поверніться живими.. бережіть себе
  • Бенина Мама
    Даже несколько сот метров уже не позволяют Параше врать об оккупации всей Луганщины.
  • Maksim Perepelitca
    Гайдай навіть , так би мовити - поскромнічав ... Судячи з даних онлайн карти боїв , ЗСУ просунулись в напрямку Сєвєродонецька ( на ділянці між Берестовим і Верхньокам'янським ) , навіть кілометрів на 5 .. Там ще правда - тривають бої , але все ж .
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