НБУ хоче змінити схему відшкодування у разі ДТП

Національний банк України запропонував нову редакцію закону "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Вартість полісу автоцівілки регулюватися не буде, а суми відшкодування суттєво зростуть.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку, інформує Цензор.НЕТ.

От перелік запропопонованих змін.

1) Пропонується поступове збільшення страхових сум. На сьогодні за шкоду, завдану майну потерпілих, страхова сума становить 160 тис. грн, а за шкоду, завдану життю та здоров'ю потерпілих, - 320 тис. грн. Упродовж наступних шести-семи років пропонується поступово збільшити ці суми до 1,3 млн євро та до 6,45 млн євро відповідно.

2) НБУ виступає за зміну системи відшкодування збитків, завданих потерпілим. Якщо сьогодні страхові компанії добровільно долучаються до прямого врегулювання страхових випадків, то в майбутньому пропонується обов'язкове пряме врегулювання страхових випадків для всіх страховиків. Це означає, що страхувальник-постраждалий матиме змогу напряму звертатися до страхової компанії, з якою у нього укладений договір "автоцивілки", для отримання страхової виплати у разі пошкодження автомобіля чи потрапляння у ДТП двох учасників. Це значно скоротить та спростить процес отримання страхових виплат.

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3) Пропонується вільне ціноутворення для страховиків. Наразі базовий платіж та коригуючі коефіцієнти є однаковими для всіх страховиків, адже вони суворо регламентовані. За новою редакцією закону, страхові компанії самостійно визначатимуть ціни залежно від ризиків.

4) Підходи до розрахунку виплат у разі втрати життя та здоров'я планується суттєво змінити. Сьогодні здійснюється одноразова виплата потерпілим, але НБУ пропонує запровадити ануїтетні виплати:

у разі стійкої втрати працездатності потерпілої особи (інвалідність) - щомісячні виплати протягом строку інвалідності особи, але не довше ніж до досягнення пенсійного віку особи;

у разі смерті потерпілої особи - щомісячні виплати особам, що були на утриманні померлої протягом існування права на утримання.

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5) Посиляться гарантійні та інформаційні функції Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Зокрема, пропонується упорядкувати систему корпоративного управління МТСБУ, а також посилити державний нагляд за його діяльністю з боку НБУ.