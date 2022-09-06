Зеленський, Єрмак та Татаров вирішили зганьбити країну, - Бутусов про законопроєкт №7654

Західні партнери закликають українську владу не ухвалювати законопроєкт 7654, оскільки він підриває довіру до антикорупційної реформи.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ухвалення законопроєкту 7654, який просувають "Слуги народу" - це підрив довіри наших союзників та антикорупційної реформи, яку держава та суспільство будували майже 8 років. "Слуги народу" відмовились слухати численні попередження Заходу щодо російського вторгнення, і ця бездіяльність призвела до дуже тяжких наслідків. Тепер знов йдуть попередження прямим текстом - не ухвалюйте законопроєкт 7654. Чи дослухається наша влада?" - зазначив журналіст.

"Наші західні союзники, які надали нам фінансової та військовї допомоги на десятки мільярдів доларів закликають моновладу Володимира Зеленського не знищувати антикорупційну реформу в Україні і не ухвалювати законопроєкт 7654, яким Зеленський, Єрмак та Татаров вирішили обмежити повноваження Національного антикорупційного бюро.

Список депутатів, які проголосують за цей ганебний законопроєкт, буде опублікований. Не ганьбіть країну і відкиньте цей законопроєкт, послухайте послів", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, раніше посли держав "Групи семи" у понеділок висловили стурбованість законопроєктом 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.

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