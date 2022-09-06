Відповідальність за вибух біля посольства РФ у Кабулі взяло на себе ІДІЛ

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух біля входу до російського посольства у Кабулі, що в Афганістані.

Про це пише The Jerusalem Post із посиланням на канал бойовиків, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Там вказують, що загалом унаслідок вибуху загинули шестеро людей, серед них двоє співробітників російського посольства в Кабулі.

Терорист-смертник підірвав вибухівку біля входу в посольство, внаслідок чого постраждали щонайменше 10 інших людей.

Як зазначає російський "Интерфакс", терористична організація на своїх інтернет-ресурсах повідомила, що теракт скоїв бойовик "ІДІЛ" Вакас Мухаджер.

Нагадаємо, напередодні, 5 вересня, до посольства підійшов чоловік, який хотів себе підірвати у натовпі, що зібрався біля дипустанови Росії. Охоронці помітили чоловіка та вистрілили в нього, внаслідок чого стався вибух.

Дивіться: Біля посольства РФ у Кабулі пролунав вибух, загинули щонайменше 10 осіб, зокрема російські дипломати. ВIДЕО

Росія є однією з небагатьох країн, які зберегли посольство у Кабулі після того, як угруповання "Талібан" захопило владу в Афганістані понад рік тому. РФ офіційно не визнає уряд "Талібану", проте проводила переговори з її представниками щодо постачання бензину та інших товарів.