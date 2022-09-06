Росія розірвала угоду з Японією про безвізовий в’їзд на Південні Курили

РФ скасувала угоду з Японією про спрощене відвідування Південних Курил. Відповідне рішення підписав голова уряду Росії Михайло Мішустін

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

З 1999 року між Японією та Росією діяла угода про безвізове відвідування спірних територій колишніми їхніми мешканцями та членами їхніх сімей. Під дію угоди підпадали такі острови, як Кунашир, Ітуруп та ще кілька островів Малої Курильської гряди, що належать до Сахалінської області Російської Федерації. Вони ввійшли до складу СРСР у 1946 році. Японія не визнала їхню належність до СРСР і, відповідно, Росії, проте вела економічні переговори з РФ у галузі спільної господарської діяльності.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Японія запровадила проти РФ низку санкцій, які стосувалися зокрема президента та інших високопосадовців Росії. Також вона позбавила Росію статусу найбільшого сприяння у торгівлі, заморозила активи 15 російських осіб та дев’яти організацій. Водночас Японія оголосила про надання військової та гуманітарної допомоги Україні.

У відповідь на санкції Росія внесла Японію до складу "недружніх" країн і заявила про скасування угоди щодо налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах. Також РФ повідомила, що блокує продовження статусу Японії як партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва з секторального діалогу.

У відповідь на це прем'єр-міністр Японії Фумідо Кісіда заявив, що дії Росії є "нерозумними та абсолютно неприйнятними".

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