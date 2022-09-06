Фінансова допомога ЄС для України є недостатньою, - прем’єр Польщі Моравецький

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький закликав Єврокомісію виплатити Україні обіцяні 9 млрд євро, заявивши, що допомога ЄС є недостатньою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Моравецького запитали про оцінку зусиль ЄС щодо обладнання та фінансової допомоги Україні, на що він сказав: "Я вважаю цей стан фінансових зобов'язань з боку Європейської комісії, безумовно, недостатнім".

За словами польського прем'єра, план Росії в умовах неспроможності завдати Україні воєнної поразки може включати спроби "заморити Україну голодом".

"Це може бути наступний план Путіна. Тому я закликаю - я говорив про це з Урсулою фон дер Ляєн у Копенгагені та кількома днями раніше – щоб Євросоюз якнайшвидше передав Україні обіцяні 9 мільярдів євро, тому що діяти треба всупереч намірам Путіна, Кремля і Москви, а не в тій лінії, яку Москва, ймовірно, зараз виробила собі як чергову лінію атаки на Україну – лінію дестабілізації Євросоюзу", – сказав він.

Прем'єр також попередив Єврокомісію, щоб вона "не потрапила в гру Путіна, гру Москви, тому що це був би інший спосіб позбавлення України суверенітету". "Ми не можемо з цим погодитися", – підкреслив він.

Він зазначив, що кожні кілька днів спілкується з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. "Ймовірно, я найближчим часом поїду в Україну", – додав Моравецький.

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