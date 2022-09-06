З Росії у 2022 році виїхало вдвічі більше осіб, ніж минулого року

З Росії від початку року виїхали 419 тис. осіб, порівняно з 202 тис. за аналогічний період минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це свідчать дані Росстату.

Так, міграційний відтік склав 96 тис. проти приросту на 114 тис. 2021-го.

"До країн СНД із Росії виїжджали 368 тис. осіб, а повернулися 294 тис. (міграційний відтік становив 73 тис. проти приросту на 111 тис. 2021 року). До країн далекого зарубіжжя виїхали трохи більше 50 тис. осіб, а повернулися 27 тис. (мінус 23 тис. проти приросту на 2,5 тис. 2021-го)", - йдеться в повідомленні.

Найбільше людей з Росії виїхали в Україну (79,6 тис.), Таджикистан (58,4 тис.), Вірменію (49 тис.), Киргизстан (43,6 тис.), Казахстан (40,7 тис.) та Узбекистан (38,6 тис.).

"Серед країн далекого зарубіжжя лідерами стали Китай (6,6 тис.), В'єтнам (5,4 тис.) та Індія (4,1 тис.)", - пише видання.

Загалом, за даними Росстату, з початку року чисельність населення Росії з урахуванням смертності скоротилася на 480 тисяч осіб.

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