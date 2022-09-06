Росія заробила на продажу нафти, газу й вугілля більше, ніж витратила на війну з Україною, - дослідження
Про це свідчить дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Зокрема, доходи Росії від експорту нафти, газу й вугілля за перші шість місяців повномасштабної війни проти Україні склали близько 158 мільярдів євро, що значно перевищує витрати на вторгнення, які оцінюються в 100 мільярдів євро.
Євросоюз був найбільшим покупцем російського викопного палива, заплативши країні-агресору 85 мільярдів євро, на другому місці - Китай із 35 мільярдами євро.
Серед країн ЄС найбільшим клієнтом Росії стала Німеччина, котра заплатила 19 мільярдів євро. Це зробило її ще й другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі після Китаю.
Незважаючи на падіння обсягів експорту енергоресурсів, Росія "все ще отримує рекордні прибутки" від викопного палива, зазначає аналітик CREA Лаурі Міллівірта.
"Щоб боротися з цим, уряди повинні запровадити мита або обмеження цін на імпорт з Росії та прискорити заходи з енергозбереження. Перш за все, необхідно скоротити споживання нафти і газу шляхом прискорення використання чистої енергії та електрифікації за допомогою теплових насосів і електромобілів", - наголосив Міллівірта.