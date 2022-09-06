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Росія заробила на продажу нафти, газу й вугілля більше, ніж витратила на війну з Україною, - дослідження

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Росія заробила на продажу нафти, газу й вугілля більше, ніж витратила на війну з Україною, - дослідження
Росія все ще отримує рекордні доходи від продажу енергоресурсів, які значно перевищують її витрати на війну проти Україні.

Про це свідчить дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Зокрема, доходи Росії від експорту нафти, газу й вугілля за перші шість місяців повномасштабної війни проти Україні склали близько 158 мільярдів євро, що значно перевищує витрати на вторгнення, які оцінюються в 100 мільярдів євро.

Євросоюз був найбільшим покупцем російського викопного палива, заплативши країні-агресору 85 мільярдів євро, на другому місці - Китай із 35 мільярдами євро.

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Серед країн ЄС найбільшим клієнтом Росії стала Німеччина, котра заплатила 19 мільярдів євро. Це зробило її ще й другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі після Китаю.

Незважаючи на падіння обсягів експорту енергоресурсів, Росія "все ще отримує рекордні прибутки" від викопного палива, зазначає аналітик CREA Лаурі Міллівірта.

"Щоб боротися з цим, уряди повинні запровадити мита або обмеження цін на імпорт з Росії та прискорити заходи з енергозбереження. Перш за все, необхідно скоротити споживання нафти і газу шляхом прискорення використання чистої енергії та електрифікації за допомогою теплових насосів і електромобілів", - наголосив Міллівірта.

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Топ коментарі

  • Konsatntin Kotsan
    Все добре порахували... напів санкції не працюють...
    відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
    Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
    Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
    то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
  • Konsatntin Kotsan
    Санкції, це те що Захід застосував проти Ірану, Венесуели, Північної Кореї, де країни отримали інфляцію під 2000% річних, а населення живе в проголодь... нічого схожого я в РФ не бачу.
  • Valter Valter
    Ну а что вы думали. Украина сама просит Европу и США не вводить некоторые санкции против Рашки. Даже на том же зерне и удобрениях, за которые Украина просила ЕС снять санкции с РФ. При етом Украина получила выгоды на копейку а Рашка на 100 рублей. Зато для нас еще Стамбульский договорняк преподнесли как победу.
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