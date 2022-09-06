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Після потужного вибуху окупований Енергодар знеструмлено, - мер

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Після потужного вибуху окупований Енергодар знеструмлено, - мер
В тимчасово окупованому Енегродарі пролунав потужний вибух, після чого в місті зникли світло та водопостачання.

Про це повідомив мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання. Обставини події зараз звясовуються", - розповів очільник міста.

Водночас пропагандистське видання ТАСС підтвердило вибух та звинувачує в цьому ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Vitia Ma df1b1524
    За окуповані території відповідальність завжди несе окупант, так що ЗСУ аж ніяк не можуть бути винуваті!
  • Viktor Orenich 534fb24a
    Погано що своїх немає.
  • Valter Valter
    Уже что то суки рашистские взорвали. Зато Байден не считает что РФ нужно признать террористической организацией. Да и МАГАТЕ которое так добивалось посетить ЗАЕС что то молчит. Ню-ню.
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