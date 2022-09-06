Після потужного вибуху окупований Енергодар знеструмлено, - мер
18 92428
В тимчасово окупованому Енегродарі пролунав потужний вибух, після чого в місті зникли світло та водопостачання.
Про це повідомив мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання. Обставини події зараз звясовуються", - розповів очільник міста.
Водночас пропагандистське видання ТАСС підтвердило вибух та звинувачує в цьому ЗСУ.