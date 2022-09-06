Долю пам’ятника Катерині II в Одесі вирішуватимуть на громадських обговореннях, - міськрада

Долю пам’ятника засновникам Одеси вирішуватимуть на громадських обговореннях.

Про це повідомила у телеграмі Одеська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"19 вересня 2022 року о 12:00 відбудуться громадські обговорення у формі інтернет-конференції з питання вирішення долі пам’ятника "Засновникам Одеси", що розташований на Катерининській площі у м. Одеса", - йдеться у повідомленні,

Після громадських обговорень планують провести електронне опитування жителів громади, яке триватиме впродовж 20 вересня - 20 жовтня.

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Нагадаємо, петиція щодо демонтажу пам’ятника засновникам Одеси набрала необхідні 25 тисяч голосів за 54 дні. У відповідях на сайті офіційного інтернет-представництва Президента зазначено, що глава держави звернеться до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції.