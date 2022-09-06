Пєсков анонсував поїздку Путіна на Донбас: "Коли час прийде"
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Путін має "великі плани щодо розвитку Донбасу" й вирушить туди, "коли час прийде".
Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав в інтерв’ю російським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Щодо поїздки президента, я не сумніваюся, що коли час прийде, то така поїздка відбудеться", - сказав він.
Пєсков додав, що у Росії "плани щодо розвитку (Донбасу. - Ред.) великі".
За його словами, "і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, вживаються енергійні заходи для відновлення всіх систем життєзабезпечення - це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти".
Пєсков переконує, що робота на Донбасі ведеться активно, і "там працює багато-багато тисяч людей".