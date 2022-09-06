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У Маріуполі окупанти хочуть провести "мобілізацію". Чоловіки, евакуюйтесь, - Андрющенко

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У Маріуполі окупанти хочуть провести "мобілізацію". Чоловіки, евакуюйтесь, - Андрющенко
Росіяни хочуть провести в окупованому Маріуполі "мобілізацію" та відправити чоловіків мобілізаційного віку на смерть.

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Від донецького керівництв надійшла вказівка терміново поновити військовий облік в Маріупольському районі. Більш того, таке протокольне доручення покладено на бумагу. Це означає, що принаймні, Мангуський район чекає вже офіційна мобілізація протягом вересня. За нашими даними така сама вказівка отримана і по Маріуполю, однак виконання відтерміновано на два тижні. Тобто орієнтовно в 20-х числах вересня Маріуполь та район очікує перша хвиля мобілізації", - написав він.

Андрющенко закликав чоловіків, які за віком можуть підпасти під "мобілізацію", евакуюватися, поки окупанти не ввели заборону на виїзд.

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"Будь-яким шляхом в будь-який бік. Не дайте перетворити себе на гарматне м'ясо", - пише радник мера.

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Топ коментарі

  • Yakov Nemo
    Не хотели воевать за Украину, теперь будут умирать за *****
  • Ksenia VB
    І як звідти виїхати ?
  • Валентина Саюн c856325a
    Так,там хоч морем, але здатися ЗСУ це єдиний вихід від смерті. 400000 залишили в окупації по тупості і дурості оп
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